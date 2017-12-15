"Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции", - цитируют CМИ.

Как писал TopNews, 14 декабря 2017 года в рамках ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что при Дональде Трампе "мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения".

"Посмотрите на рынки, как они выросли", - сказал лидер РФ.

Отметим, что 15 декабря 2017 года стало известно о том, что лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, среди прочего, проблемы Корейского полуострова.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

В ходе беседы было "условлено о продолжении контактов.

дата публикации 15.12.2017

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