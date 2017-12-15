Московская сцена

Арт-проект "Музыка на песке" объединяет музыку балета П.И. Чайковского "Спящая красавица" и романтические иллюстрации песочной анимации.

Sand art (песочная анимация) – искусство молодое и по-своему уникальное: главные материалы – песок, соль или кофе, стол с подсветкой, но главное – это руки художника, благодаря мастерству которого зритель на экране видит сменяющие друг друга картины, способные передавать динамично и многогранно любые эмоции и настроения. Специалистов, способных творить такие песочные перформансы в России единицы. Один из ведущих мастеров в этой области – участник проекта, талантливый художник Артур Кириллов.

"Большую роль играет не просто желание удивлять окружающих техникой владения экзотичным материалом, но и стремление искать важный и глубокий смысл, который песок лучше других инструментов сумеет раскрыть и донести до сердец людей. Моя главная цель – поделиться своими личными переживаниями с другими людьми", – говорит Кириллов.

Для Госоркестра России "Спящая красавица" – сочинение особое: именно этот коллектив под руководством Владимира Юровского впервые представил в Доме музыки полную партитуру балета в проекте с Артуром Кирилловым в декабре 2013 года.

В новом сезоне Госоркестр Светланова вновь исполнит "Спящую красавицу", на этот раз под управлением Василия Синайского, для которого Чайковский – один из основных композиторов в симфонических программах.

Дом музыки

19.12 — 19.12

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