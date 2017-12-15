Мода/Шоппинг

C 20 по 24 декабря в Lotte Plaza пройдет десятый юбилейный fashion-марафон NC Fashion Market.

Проект краткосрочных распродаж NC Fashion Market был создан в декабре 2013 года, чтобы объединить людей, одержимых модой.

Несколько сезонов подряд на NC Fashion Market можно купить дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары по адекватным ценам: скидки традиционно составят от 70 до 90 процентов.

В этом сезоне NC Fashion Market будет проходить вместо четырех привычных дней – пять. Список брендов, представленных на NC Fashion Market, пополняется каждый сезон.

Lotte Plaza

Новинский б-р, 8

20.12 — 24.12

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