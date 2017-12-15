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Мода/Шоппинг
20 - 24 декабря cостоится юбилейный показ fashion-марафона NC Fashion Market
20 - 24 декабря cостоится юбилейный показ fashion-марафона NC Fashion Market.
C 20 по 24 декабря в Lotte Plaza пройдет десятый юбилейный fashion-марафон NC Fashion Market.
Проект краткосрочных распродаж NC Fashion Market был создан в декабре 2013 года, чтобы объединить людей, одержимых модой.
Несколько сезонов подряд на NC Fashion Market можно купить дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары по адекватным ценам: скидки традиционно составят от 70 до 90 процентов.
В этом сезоне NC Fashion Market будет проходить вместо четырех привычных дней – пять. Список брендов, представленных на NC Fashion Market, пополняется каждый сезон.
Lotte Plaza
Новинский б-р, 8
20.12 — 24.12
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