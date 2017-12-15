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Мода/Шоппинг

20 - 24 декабря cостоится юбилейный показ fashion-марафона NC Fashion Market

Фото: предоставлено пресс-службой/Алексей Бальцевич/Модель MINT MODELS/Make up/hair Косарева Аня

20 - 24 декабря cостоится юбилейный показ fashion-марафона NC Fashion Market

M24.ru 15 декабря 2017г., 11:02

20 - 24 декабря cостоится юбилейный показ fashion-марафона NC Fashion Market

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C 20 по 24 декабря в Lotte Plaza пройдет десятый юбилейный fashion-марафон NC Fashion Market.

Проект краткосрочных распродаж NC Fashion Market был создан в декабре 2013 года, чтобы объединить людей, одержимых модой.

Несколько сезонов подряд на NC Fashion Market можно купить дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары по адекватным ценам: скидки традиционно составят от 70 до 90 процентов.

В этом сезоне NC Fashion Market будет проходить вместо четырех привычных дней – пять. Список брендов, представленных на NC Fashion Market, пополняется каждый сезон.

Lotte Plaza
Новинский б-р, 8
20.12 — 24.12

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