СФ официально единогласным голосованием утвердил указ палаты по правилам проведения выборов 2018 года. Выборы-2018 пройдут 18 марта

Публикация постановления должна пройти до 20 декабря

Пять дней на публикацию и в результате можно считать, что началась избирательная кампания

Старт будет дан и уже официальным образом партии смогут провести предвыборные съезды, самовыдвиженцы могут легально организовать собрания для группы поддержки

Свое согласие на участие в выборах дал Путин Владимир Владимирович, действующий президент России. Он будет баллотироваться еще раз

дата публикации 15.12.2017

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