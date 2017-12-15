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Политика
Определена дата выборов 2018 года
СФ подтвердил единогласное решение о проведении выборов в 2018 году 18 марта.
СФ официально единогласным голосованием утвердил указ палаты по правилам проведения выборов 2018 года. Выборы-2018 пройдут 18 марта
Публикация постановления должна пройти до 20 декабря
Пять дней на публикацию и в результате можно считать, что началась избирательная кампания
Старт будет дан и уже официальным образом партии смогут провести предвыборные съезды, самовыдвиженцы могут легально организовать собрания для группы поддержки
Свое согласие на участие в выборах дал Путин Владимир Владимирович, действующий президент России. Он будет баллотироваться еще раз
дата публикации 15.12.2017.
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