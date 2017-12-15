При окончательном чтении законопроекта об увеличении МРОТ до минимального уровня жизни трудоспособной части страны документ был принят.

В соответствии с принятым законом МРОТ увеличат 1 января и размер составит 9489 руб. ежемесячно.

Указанная денежная надбавка составляет 85% прожиточного минимума второго квартала 2017 года, а к 2019 достигнет прожиточного минимума второго квартала предыдущего года.

Дата начала действиязакона - 1.01.2018

МРОТ не сожет стать ниже в случае, если прожиточный минимум на расчетный период станет ниже предыдущего.

Дата начала действия закона - 1.01.2018

дата публикации 15.12.2017

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