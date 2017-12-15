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Экономика
С 1 января МРОТ достигнет 9489 руб
Государственная дума решила увеличить поэтапно МРОТ и приняла соответствующий закон об увеливении его до прожиточного минимума.
При окончательном чтении законопроекта об увеличении МРОТ до минимального уровня жизни трудоспособной части страны документ был принят.
В соответствии с принятым законом МРОТ увеличат 1 января и размер составит 9489 руб. ежемесячно.
Указанная денежная надбавка составляет 85% прожиточного минимума второго квартала 2017 года, а к 2019 достигнет прожиточного минимума второго квартала предыдущего года.
Дата начала действиязакона - 1.01.2018
МРОТ не сожет стать ниже в случае, если прожиточный минимум на расчетный период станет ниже предыдущего.
Дата начала действия закона - 1.01.2018
дата публикации 15.12.2017.
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