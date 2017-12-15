Здесь интересно

Более 100 ресторанных шале с блюдами народов мира будут работать на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

"Больше всего ресторанных шале будут работать на площади Революции. Восемь шале разместят на Манежной площади и семь – на Новом Арбате. На других площадках откроют одно – три шале", – цитируют СМИ.

Кедровые блины, отвар из иван-чая, картофельные драны с начинками и тыквенный суп с кедровыми орешками предложат горожанам на площади Революции. Поклонники азиатской кухни смогут попробовать корейские паровые булочки пян-се и жареные японские пельмени гедза.

На Манежной будут продавать имбирные пряничные домики и рождественские пироги в виде венков из слоеного теста с сухофруктами. На Тверской на открытом огне испекут литовский пирог шакотис, а также приготовят трдельники – чешские трубочки из дрожжевого теста с сахаром.

Татарская кухня станет главной темой шале в Камергерском переулке. Там можно будет попробовать кыстыбый – картофельное пюре с грибами или мясом, завернутое в бездрожжевую лепешку. Еще гостям предложат слоеный пирог губадия. Из напитков – горячий чай с сосновым сиропом и шишками.

На Кузнецком Мосту повара будут готовить блюда армянской кухни: долму и лепешки женгялов хац. Роллы на гриле с крабам, овощами или куриным филе предложат в домиках на Гоголевском бульваре. На десерт там приготовят рождественский пирог с цукатами и шоколадом.

Помимо гастрономических шале в столице разместятся более 320 торговых домиков с сувенирной продукцией и подарками. Помимо традиционных построек из дерева появятся также стеклянные соты и оранжереи.

.