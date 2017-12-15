16 и 17 декабря на территории олимпийского комплекса Лужники в преддверии Нового года пройдет традиционный спортивный праздник Winter Games. Гости попробуют себя в хоккее с шайбой, поборются в доспехах и потешных перчатках, померяются силой и поучаствуют в богатырских играх, посетят славянскую ярмарку, сфотографируются в профессиональном бобе.

В субботу, 16 декабря, на Северном спортивном ядре проведут «Всемирный день футбола». В 10:00 стартует любительский турнир по мини-футболу для всех желающих. Регистрация участников начнется в 09:00.

В 13:00 на катке можно увидеть товарищеский матч по хоккею между командами «Авиаторы-2010» (МАИ) и «Тимирязевские зубры» (МСХА). Награждение проведут в 15:00 с участием почетных гостей. А с 16:00 до 19:00 там организуют массовые катания на коньках. На лыжной трассе олимпийского комплекса соревнования пройдут с 11:00 до 15:00, а после по ней смогут прокатиться все желающие.

Будет работать профессиональный сноуборд-парк с зонами для посетителей любого уровня мастерства: начинающих, любителей и профессионалов. Каждый сможет присоединиться к мастер-классам опытных инструкторов и показать себя.

Головокружительные трюки на площади Южного спортивного ядра продемонстрируют звезды мировой величины по мотофристайлу и фристайлу на снегоходах. Опытнейшие спортсмены вступят в спор с гравитацией и заставят своих «железных коней» взлетать в воздух.

Славянский городок станет местом, где можно отлично провести время всей семьей и на заработанные на аттракционах жетончики приобрести различные новогодние угощения. А еще — встать на снежные ходули и беговые доски, поиграть в деревянном тире, поучаствовать в богатырском бою и других старинных русских забавах.

На площадке бобслея любителям активного отдыха разрешат сфотографироваться в профессиональном спортивном снаряде — бобе (управляемых санях).

Управлять финскими санями, снегоступами, мини-снегоходами, мотоснегоходами, фэтбайком (зимним велосипедом), зимними самокатами и велосипедом на лыжах научат на площадке современных средств передвижения. Здесь же будет возможность пострелять из снежных бластеров.

Шоу с участием сильнейших спортсменов развернется на площадке силового экстрима. Сюда приедут не только столичные атлеты, но и из регионов России — Подмосковья, Мурманска, Карачаево-Черкесии, Санкт Петербурга, Орла, Курска, Санкт-Петербурга, Тулы. Поклонники силовых видов спорта понаблюдают за уникальным турниром по стронгмену — это будет один из сложнейших этапов сезона. Мастера в непростых погодных условиях выполнят упражнения с такими снарядами, которые вряд ли можно встретить где-либо еще.

На площадке ездовых собак организуют катания на собачьих упряжках. А вместе с морозостойкими оленеводами можно с ветерком прокатиться в санях, запряженных тремя оленями, погладить мягкую шкуру олененка и ощутить себя эскимосом.

Опытные инструкторы будут ждать и на площадке для игры в керлинг.

Информационный сервисный центр Москомспорта предложит свои услуги. Здесь расскажут, что такое прессотерапия и парафининг, тесты Polar, «Burton Риглет Парк», ХВОХ симулятор лыж. Все желающие смогут заточить коньки.

Посетителей порадуют и большой концертной программой, которая продлится с 13:00 до 19:00. Выступят диджеи и популярные артисты: рэпер-легенда Slim, Anacondaz, ST, Тати, Кравц, Tony Tonite, One Zim, Feduk, Скруджи, Пика, Zeskullz, Bassquaid, Zest и другие.

В воскресенье, 17 декабря, на главной сцене можно будет послушать диджеев, заглянуть в сноуборд-парк и на славянскую ярмарку, покататься на коньках и лыжах, освоить игру в керлинг.

Спортивно-развлекательные зоны оба дня будут доступны с 11:00 до 19:00.

Вход свободный.

.