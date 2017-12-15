Образование/Карьера

Курсы повышения квалификации в Театральном институте имени Бориса Щукина, которые проходили с 15 октября по 10 декабря 2017 года, посетили 100 столичных учителей.

Курс "Мастерство учителя" для столичных педагогов провели ведущие преподаватели института. В рамках обучения также состоялась встреча московских педагогов с ректором Театрального института имени Бориса Щукина Евгением Князевым.

Занятия проходили в форме мастер-классов. Школьные филологи и историки, математики и физики погрузились в мир театра, приобщились к секретам актерского мастерства, узнали об особенностях сценической речи. По мнению учителей, наиболее полезными для практического применения в школе стали мастер-классы, посвященные нормам произношения и ударения в современном русском языке, навыкам устного и письменного разбора текста, искусству управления вниманием аудитории, способам преодоления психологических барьеров в общении.

Планируется, что занятия продолжатся и в следующем году.

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