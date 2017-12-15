Будем здоровы

До конца 2018 года всех московских врачей, приходящих по вызовам на дом, планируют оснастить планшетами. Об этом сообщил официальный портал мэра и Правительства Москвы. Педиатры, терапевты и врачи общей практики получат порядка 3,5 тысячи гаджетов, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). В перспективе это позволит им просматривать электронные карты пациентов, узнавать об их хронических заболеваниях и аллергии на лекарства, а также вносить показания и назначения по итогам визита в режиме онлайн.

«До недавнего времени планшеты с доступом к ЕМИАС при посещении пациентов на дому использовали врачи диагностического центра № 3 и детской городской поликлиники № 110. Эта услуга тестировалась в качестве пилотного проекта. Опыт был признан успешным», — отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин.

Теперь планшеты будут у каждого из врачей, которые приходят домой к пациентам.

Работа с гаджетами, оснащенными ЕМИАС, строится по следующему сценарию. Вся информация о вызове, полученная диспетчером при звонке пациента, заносится в систему и автоматически передается врачу на планшет. Результаты посещения вносятся врачами в электронную карту вызова на планшете, а статус посещения автоматически передается диспетчеру.

«Новый сервис уже при тестировании позволил существенно сократить время, затрачиваемое диспетчерами на регистрацию вызова, передачу информации врачам и формирование отчетности, избавиться от ошибок при трансляции данных о вызовах по телефону, обеспечить оперативный мониторинг загрузки и эффективности работы врачей», — рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

На первом этапе в планшеты будет занесена информация о причинах вызова врача, состоянии здоровья пациента, адресе его проживания и номере домофона. Однако в дальнейшем функционал гаджетов усовершенствуют. В частности, врачи смогут посмотреть с их помощью историю болезни пациента и узнать, какие препараты принимает больной. Это снизит вероятность назначения не сочетающихся друг с другом лекарств. Врачи также смогут оформлять листки нетрудоспособности и выписывать направления на исследования к специалистам вторичного звена онлайн с помощью планшетов.

Сейчас электронные устройства, интегрированные с системой ЕМИАС, также есть у сотрудников скорой помощи. Они позволяют врачам и фельдшерам получать доступ к информации в электронных картах больных. Такие карты уже есть почти у шести миллионов горожан.

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