Образование/Карьера
12-й класс в школах запретили
Минобрнауки не одобрило предложение Василия Власова о 12-м классе в школах.
Минобрнауки не одобрило введение в школах 12-го класса обучение. Инициативу выдвинул депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Сейчас госстандарты предусматривают четыре года начального образования, пять – основного общего, два – среднего общего. Сроки могут продлеваться для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Указанные сроки позволят равномерно распределить нагрузку и освоить образовательную программу в полном объеме.
Из-за продления летних каникул, о котором также говорил депутат, сдвинется традиционный праздник 1 сентября, приуроченный к началу учебного года. В Минобрнауки добавили, что вопрос уже обсуждался и идею не поддержали ни родители, ни педагоги.
Ранее Власов предложил министру образования и науки Ольге Васильевой добавить в школах еще один год обучения и продлить летние каникулы. Многие российские выпускники работают не по специальности, пояснил он. Депутат полагает, что одна из причин – образовательные программы, не позволяющие понять школьнику, кем он хочет быть. 12-й класс нужен, чтобы ученики могли выбрать профориентацию, считает Власов. Кроме того, он выступил за продление летних каникул. По словам депутата, четырехмесячные летние каникулы компенсирует 12-й год обучения..
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