Московская сцена
Акция «ДекорАкция» от Москонцерта
Любите делать подарки своими руками? Любите музыкальные представления? Мы предлагаем вам сделать новогоднее украшение – ЕЛОЧНУЮ ИГРУШКУ. Всеми игрушками мы украсим ёлку в нашем концертном зале, а каждому участнику подарим ПРИГЛАШЕНИЕ на новогодний спектакль 28 декабря 2017 в 13:00, на котором состоится награждение победителей..
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - АБОНЕМЕНТ на детские спектакли Москонцерта 2018!
Мы принимаем ваши произведения С 1 ПО 25 ДЕКАБРЯ по любому из адресов:
Ленинградский проспект, 30с2, 4 этаж, офис 421 (будни с 12 до 17)
Пушечная, 4с2 – кассы (ежедневно с 13 до 20)
Каланчевская, 33 – кассы (ежедневно с 13 до 20)
Фотографии поделок выкладывайте в Facebook, Instagram и Вконтакте с хэштегом #ДекорАкция. По итогам конкурса мы устроим голосование и вручим приз зрительских симпатий!
Торопитесь: сроки проведения конкурса – с 1 по 25 декабря. Желудей много, а время одно!
Подробную информацию можно посмотреть здесь >>>
.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.