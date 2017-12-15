Московская сцена

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - АБОНЕМЕНТ на детские спектакли Москонцерта 2018!



Мы принимаем ваши произведения С 1 ПО 25 ДЕКАБРЯ по любому из адресов:



Ленинградский проспект, 30с2, 4 этаж, офис 421 (будни с 12 до 17)

Пушечная, 4с2 – кассы (ежедневно с 13 до 20)

Каланчевская, 33 – кассы (ежедневно с 13 до 20)





Фотографии поделок выкладывайте в Facebook, Instagram и Вконтакте с хэштегом #ДекорАкция. По итогам конкурса мы устроим голосование и вручим приз зрительских симпатий!



Торопитесь: сроки проведения конкурса – с 1 по 25 декабря. Желудей много, а время одно!



Подробную информацию можно посмотреть здесь >>>

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