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Московская сцена

Акция «ДекорАкция» от Москонцерта

Акция «ДекорАкция» от Москонцерта

15 декабря 2017г., 16:55

Любите делать подарки своими руками? Любите музыкальные представления? Мы предлагаем вам сделать новогоднее украшение – ЕЛОЧНУЮ ИГРУШКУ. Всеми игрушками мы украсим ёлку в нашем концертном зале, а каждому участнику подарим ПРИГЛАШЕНИЕ на новогодний спектакль 28 декабря 2017 в 13:00, на котором состоится награждение победителей. 

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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - АБОНЕМЕНТ на детские спектакли Москонцерта 2018!


Мы принимаем ваши произведения С 1 ПО 25 ДЕКАБРЯ по любому из адресов:


Ленинградский проспект, 30с2, 4 этаж, офис 421 (будни с 12 до 17)

 Пушечная, 4с2 – кассы (ежедневно с 13 до 20) 

Каланчевская, 33 – кассы (ежедневно с 13 до 20)



Фотографии поделок выкладывайте в FacebookInstagram и Вконтакте с хэштегом #ДекорАкция. По итогам конкурса мы устроим голосование и вручим приз зрительских симпатий! 

Торопитесь: сроки проведения конкурса – с 1 по 25 декабря. Желудей много, а время одно!

Подробную информацию можно посмотреть здесь  >>>

 

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Москва-Инфо

   