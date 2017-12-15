Мода/Шоппинг

В докладе Фонда Эллен МакАртур содержится призыв к поэтапному отказу от опасных для экосистемы материалов, предотвращению вымывания микрофибры из тканей, увеличению срока службы одежды, улучшению системы переработки и переходу на возобновляемые материалы, передает ТАСС.

Авторы работы отметили, что количество изготовленной одежды в мире удвоилось за последние 15 лет, при этом срок ее носки сократился на 36%. В США этот срок на четверть короче, чем в других частях мира. Тот же тренд наблюдается в Китае, где срок службы одежды сократился на 70% за последние 15 лет. 60% опрошенных немцев и китайцев признались, что у них больше одежды, чем им на самом деле нужно. По всему миру покупатели каждый год теряют $460 млрд, выбрасывая одежду, которую они могли бы продолжать носить.

Экологи подсчитали, что 50% одежды, отправленной на свалку в Великобритании, могли бы быть переработаны. В докладе Фонда Эллен МакАртур также сказано, что менее 1% материала, используемого для изготовления одежды, можно вторично применить для производства новой одежды. Из-за стирки одежды за год в воду попадает полмиллиона тонн пластикового микроволокна, которое вымывается из одежды.

Авторы доклада подсчитали, что текстильная промышленность в основном использует невозобновляемые ресурсы — в целом 98 млн тонн в год, среди которых нефть для производства синтетики, удобрения для выращивания хлопка и химикаты для производства, окрашивания и отделки волокон и текстиля. Производство тканей, включая выращивание хлопка, требует ежегодно около 93 млрд куб. м воды, что способствует дефициту воды в некоторых регионах мира.

Если не принять меры, предложенные экспертами, мировая индустрия моды к 2050 г. использует более 26% углеродного бюджета (объем выбросов, который соответствует глобальному потеплению на два градуса от доиндустриального уровня). Сейчас объем выбросов парниковых газов от предприятий модной индустрии оценивают в 1,2 млрд т в год — это больше, чем в сумме от международных перелетов и морских перевозок.

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