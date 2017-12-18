Постановление Совета Федерации о назначении выборов президента на 18 марта 2018 года опубликовано в «Российской газете». Со дня опубликования этого документа официально стартует президентская избирательная кампания.

В понедельник, 18 декабря, Центризбирком запустит обратный отсчет времени до дня голосования и утвердит календарный план кампании. Ровно через три месяца — 18 марта 2018 года — россиянам предстоит избрать главу государства.

Постановление Совфеда было единогласно принято на заседании в пятницу. После его официальной публикации начинается отсчет всех электоральных действий и процедур. Партии могут проводить съезды по выдвижению кандидатов, а самовыдвиженцы собирать инициативные группы.

Между тем, в воскресенье в подмосковном Клину, в ходе голосования на выборах в совет депутатов городского округа, были успешно протестированы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), закупленные в Московской области к президентским выборам 2018 года,

дата публикации: 18.12.2017

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