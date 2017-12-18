Автомагистраль
ЦОДД сообщает об осложнении движения на дорогах Москвы
По рекомендации ЦОДД в связи со снегопадом советуют всем воспользоваться общественным транспортом.
ЦОДД просит владельцев автомобилей сделать выбор в сторону общественного транспорта
Сотрудники центра обратились к населению спросьбой о том, чтобы водители отказались сегодня от личных средств передвижения.
Погодные условия ухудшились. На автотрассах крайне сложная обстановка.
Общественный транспот уже приведен в состояние готовности и может выдержать большой поток пассажиров
Воспользовавшись городским траспортом вы поможете сотрудникам ЦОДД спрогнозировать ситуацию на дорогах столицы
Снижение уровня ДТП ожидается в результате выполнения инструкций от ЦОДД.
Снегопад продлится всю неделю,к концу недели будет похолодание -5. Cейчас температура около нуля градусов.
Cегодня в Москве мокрый снег в результате циклона из южных воздушных потоков
дата публикации: 18.12.2017.
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