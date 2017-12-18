Автомагистраль

ЦОДД просит владельцев автомобилей сделать выбор в сторону общественного транспорта

Сотрудники центра обратились к населению спросьбой о том, чтобы водители отказались сегодня от личных средств передвижения.

Погодные условия ухудшились. На автотрассах крайне сложная обстановка.

Общественный транспот уже приведен в состояние готовности и может выдержать большой поток пассажиров

Воспользовавшись городским траспортом вы поможете сотрудникам ЦОДД спрогнозировать ситуацию на дорогах столицы

Снижение уровня ДТП ожидается в результате выполнения инструкций от ЦОДД.

Снегопад продлится всю неделю,к концу недели будет похолодание -5. Cейчас температура около нуля градусов.

Cегодня в Москве мокрый снег в результате циклона из южных воздушных потоков

дата публикации: 18.12.2017

.