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Автомагистраль

ЦОДД сообщает об осложнении движения на дорогах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД сообщает об осложнении движения на дорогах Москвы

M24.ru 18 декабря 2017г., 11:37

По рекомендации ЦОДД в связи со снегопадом советуют всем воспользоваться общественным транспортом

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ЦОДД просит владельцев автомобилей сделать выбор в сторону общественного транспорта

Сотрудники центра обратились к населению спросьбой о том, чтобы водители отказались сегодня от личных средств передвижения.

Погодные условия ухудшились. На автотрассах крайне сложная обстановка.

Общественный транспот уже приведен в состояние готовности и может выдержать большой поток пассажиров

Воспользовавшись городским траспортом вы поможете сотрудникам ЦОДД спрогнозировать ситуацию на дорогах столицы

Снижение уровня ДТП ожидается в результате выполнения инструкций от ЦОДД.

Снегопад продлится всю неделю,к концу недели будет похолодание -5. Cейчас температура около нуля градусов.

Cегодня в Москве мокрый снег в результате циклона из южных воздушных потоков

дата публикации: 18.12.2017

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