Политика
Началась избирательная кампания "Выборы-2018"
ЦИК заявил о старте избирательной кампании "Выборы-2018".
Элла Памфилова ознакомила электорат с постановлением Совета Федерации об установлении даты, когда состоятся выборы президента
В декабре 18 числа 2018 года страна сделает свой выбор.
"Российская газета" уже опубликовала соответствующий документ и наступил момент официального старта избирательной кампании
В выборах главы России сейчас собираются принять участие 23 человека, среди них президент России Владимир Путин.
Владимир Жириновский тоже выразил желание стать участником предвыборной кампании, Навальный, Собчак, Явлинский, Гордон и Полонский
Теперь, когда объявлено начало избирательной кампании, начинают поступать деньги из бюджета на организацию превыборной гонки.
Проведение выборов по предварительной оценке обойдется в 14,5 млрд руб.
Cпециалисты доложили о полной готовности к проведению выборов в России среди 880 тысяч избирателей различного уровня
дата публикации: 18.12.2017
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