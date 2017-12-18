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Политика

Началась избирательная кампания 'Выборы-2018'

Фото: www.flickr.com

Началась избирательная кампания "Выборы-2018"

M24.ru 18 декабря 2017г., 12:12

ЦИК заявил о старте избирательной кампании "Выборы-2018"

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Элла Памфилова ознакомила электорат с постановлением Совета Федерации об установлении даты, когда состоятся выборы президента

В декабре 18 числа 2018 года страна сделает свой выбор.

"Российская газета" уже опубликовала соответствующий документ и наступил момент официального старта избирательной кампании

В выборах главы России сейчас собираются принять участие 23 человека, среди них президент России Владимир Путин.

Владимир Жириновский тоже выразил желание стать участником предвыборной кампании, Навальный, Собчак, Явлинский, Гордон и Полонский

Теперь, когда объявлено начало избирательной кампании, начинают поступать деньги из бюджета на организацию превыборной гонки.

Проведение выборов по предварительной оценке обойдется в 14,5 млрд руб.

Cпециалисты доложили о полной готовности к проведению выборов в России среди 880 тысяч избирателей различного уровня

дата публикации: 18.12.2017

 

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