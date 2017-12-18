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Автомагистраль

Изменилась схема заезда на парковку к парку «Музеон»

Изменилась схема заезда на парковку к парку «Музеон»

18 декабря 2017г., 12:47

Сегодня, 18 декабря изменилась схема заезда на парковку к парку «Музеон».

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Теперь съезд с внутренней стороны Садового кольца на парковку к парку искусств «Музеон» стал возможен только в выходные и праздничные дни. По будням на парковку можно попасть только через съезд с ул. Большая Якиманка.

Новая схема организации дорожного движения в будние дни позволит ликвидировать заторы, возникающие из-за хаотичного перестроения автомобилей на основном ходу Садового кольца.

Просим автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.

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Москва-Инфо

   