Автомагистраль

Теперь съезд с внутренней стороны Садового кольца на парковку к парку искусств «Музеон» стал возможен только в выходные и праздничные дни. По будням на парковку можно попасть только через съезд с ул. Большая Якиманка.

Новая схема организации дорожного движения в будние дни позволит ликвидировать заторы, возникающие из-за хаотичного перестроения автомобилей на основном ходу Садового кольца.

Просим автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.

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