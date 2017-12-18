Главная новогодняя ель страны доставлена на Соборную площадь Кремля.

Отмечается, что главную новогоднюю елку России срубили 15 декабря 2017 г. в Подольском лесничестве на территории городского округа Домодедово.

«Возраст дерева составляет 90 лет, высота - 27 м, диаметр ствола – 60 см, размах нижних ветвей – 10 м. Выбор Кремлевской ели осуществлялся специальной федеральной комиссией, в состав которой вошли специалисты из сфер лесного хозяйства и транспорта, а также деятели культуры и искусства», - говорится в сообщении.

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