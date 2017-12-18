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Московская жизнь
Установлена главная елка страны
Ее уже смонтировали на Соборной площади Кремля.
Главная новогодняя ель страны доставлена на Соборную площадь Кремля.
Отмечается, что главную новогоднюю елку России срубили 15 декабря 2017 г. в Подольском лесничестве на территории городского округа Домодедово.
«Возраст дерева составляет 90 лет, высота - 27 м, диаметр ствола – 60 см, размах нижних ветвей – 10 м. Выбор Кремлевской ели осуществлялся специальной федеральной комиссией, в состав которой вошли специалисты из сфер лесного хозяйства и транспорта, а также деятели культуры и искусства», - говорится в сообщении..
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