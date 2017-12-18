Будем здоровы

Электромагнитное излучение может вызвать головные боли, проблемы со сном и памятью, а в некоторых случаях заболевания слухового нерва и даже рак. Врачи обнаружили также связь между активным использованием смартфонов и бесплодием у мужчин. Четкой закономерности выявлено пока не было, однако данных достаточно, чтобы начать применять меры предосторожности, особенно детям и подросткам.

Согласно пресс-релизу департамента, хотя не выявлено четкой связи между смартфонами и различными заболеваниями, имеющихся данных достаточно, чтобы предостеречь пользователей, особенно детей, о потенциальном риске гаджетов. Специалисты рекомендуют, что смартфоны, пока их не используют, должны находиться на расстоянии одного или нескольких метров от тела человека.

В докладе также отмечается, что использование гаджетов может навредить сну подростков, их психическому здоровью и способствовать нарушению концентрации внимания.

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