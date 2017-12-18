Московская сцена

Концерт будет посвящен трем знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох. В программе прозвучат цикл фортепианных пьес П.И. Чайковского в аранжировке А. Стрельникова для камерного оркестра, а также циклы скрипичных концертов А. Вивальди и А. Пьяццоллы. Сольные партии исполнят артисты оркестра – заслуженный артист России Алексей Лундин, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай и Евгений Стембольский. Программа исполняется без дирижера.

В сокровищнице мировой культуры эти шедевры занимают особое место. Цикличность природных явлений композиторы связали со сменой периодов человеческой жизни. У слушателей возникают закономерные ассоциации и чувства, пробуждающие в душе воспоминания о прошлом и мысли о будущем.

"Времена года" Петра Ильича Чайковского — своеобразный музыкальный дневник композитора. Этот цикл из 12 трогательных и лирических картин для фортепиано называют энциклопедией Петербурга и русской усадебной жизни XIX века. В неповторимых образах запечатлены и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и городские пейзажи.

Написанный в 1720-х годах цикл из четырех концертов для скрипки с оркестром "Времена года" является известнейшей работой Антонио Вивальди и одним из самых популярных музыкальных произведений эпохи барокко. Поражают воображение неистощимая изобретательность и богатство творческой фантазии композитора, использующего весь потенциал виртуозных, динамических, тембровых возможностей оркестра и солирующей скрипки.

Астор Пьяццолла, создавший свой собственный и неподражаемый музыкальный стиль, признан одним из гениальных музыкантов XX столетия. Цикл "Времена года в Буэнос-Айресе" — это четыре танго, написанные композитором в 1965-1970 годах.

Большой зал Консерватории

20.12

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