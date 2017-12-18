Московская сцена
"Виртуозы Москвы" представляют концертную программу "Времена года"
Новогодний концерт 20 декабря включает в себя сочинения Чайковского, Вивальди, Пьяццоллы. 20 декабря в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоится новогодний концерт Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". На вечере прозвучат сочинения Чайковского, Вивальди, Пьяццоллы..
Концерт будет посвящен трем знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох. В программе прозвучат цикл фортепианных пьес П.И. Чайковского в аранжировке А. Стрельникова для камерного оркестра, а также циклы скрипичных концертов А. Вивальди и А. Пьяццоллы. Сольные партии исполнят артисты оркестра – заслуженный артист России Алексей Лундин, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай и Евгений Стембольский. Программа исполняется без дирижера.
В сокровищнице мировой культуры эти шедевры занимают особое место. Цикличность природных явлений композиторы связали со сменой периодов человеческой жизни. У слушателей возникают закономерные ассоциации и чувства, пробуждающие в душе воспоминания о прошлом и мысли о будущем.
"Времена года" Петра Ильича Чайковского — своеобразный музыкальный дневник композитора. Этот цикл из 12 трогательных и лирических картин для фортепиано называют энциклопедией Петербурга и русской усадебной жизни XIX века. В неповторимых образах запечатлены и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и городские пейзажи.
Написанный в 1720-х годах цикл из четырех концертов для скрипки с оркестром "Времена года" является известнейшей работой Антонио Вивальди и одним из самых популярных музыкальных произведений эпохи барокко. Поражают воображение неистощимая изобретательность и богатство творческой фантазии композитора, использующего весь потенциал виртуозных, динамических, тембровых возможностей оркестра и солирующей скрипки.
Астор Пьяццолла, создавший свой собственный и неподражаемый музыкальный стиль, признан одним из гениальных музыкантов XX столетия. Цикл "Времена года в Буэнос-Айресе" — это четыре танго, написанные композитором в 1965-1970 годах.
Большой зал Консерватории
20.12.
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