Московская сцена

Представления состоятся 31 декабря, 1, 2 января в соответствии с графиком фестиваля "Путешествие в Рождество"

Не только театральные площадки на ул. Тверская заработают в Новый год, но и 83 площадки по всем округам Москвы

Названия тематических представлений:

- "Обыкновенное чудо"

- "Снежная королева"

- "Руслан и Лмила"

- "Сказка о царе Салтане"

- "Золотой петушок"

Место проведения представлений украсят как подобие популярных столичных театров

30 декабря - 3 января: время проведения спектаклей, перфомансов и концертных программ

Впервые покажут постановку балета "Золушка" на льду в Новопушкинском сквере, Татьяна Навка исполнит главную роль 25, 26 декабря

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