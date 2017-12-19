Московская сцена
Призеры "Золотой маски" проведут 17 спектаклей в столице
Новогодние площадки будут тематическими в соответствии с программой московских мероприятий "Московские сезоны". "Золотая Маска" выбрала своих номинантов и сейчас они как номинанты театральной премии демонстрируют на праздничных площадях Москвы 17 постановок..
Представления состоятся 31 декабря, 1, 2 января в соответствии с графиком фестиваля "Путешествие в Рождество"
Не только театральные площадки на ул. Тверская заработают в Новый год, но и 83 площадки по всем округам Москвы
Названия тематических представлений:
- "Обыкновенное чудо"
- "Снежная королева"
- "Руслан и Лмила"
- "Сказка о царе Салтане"
- "Золотой петушок"
Место проведения представлений украсят как подобие популярных столичных театров
30 декабря - 3 января: время проведения спектаклей, перфомансов и концертных программ
Впервые покажут постановку балета "Золушка" на льду в Новопушкинском сквере, Татьяна Навка исполнит главную роль 25, 26 декабря
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