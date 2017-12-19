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Московская сцена

Призеры 'Золотой маски' проведут 17 спектаклей в столице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Призеры "Золотой маски" проведут 17 спектаклей в столице

M24.ru 19 декабря 2017г., 12:22

Новогодние площадки будут тематическими в соответствии с программой московских мероприятий "Московские сезоны". "Золотая Маска" выбрала своих номинантов и сейчас они как номинанты театральной премии демонстрируют на праздничных площадях Москвы 17 постановок.

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Представления состоятся 31 декабря, 1, 2 января в соответствии с графиком фестиваля "Путешествие в Рождество"

Не только театральные площадки на ул. Тверская заработают в Новый год, но и 83 площадки по всем округам Москвы

Названия тематических представлений:

-  "Обыкновенное чудо"
-  "Снежная королева"
-  "Руслан и Лмила"
-  "Сказка о царе Салтане"
-  "Золотой петушок"

Место проведения представлений украсят как подобие популярных столичных театров

30 декабря - 3 января: время проведения спектаклей, перфомансов и концертных программ

Впервые покажут постановку балета "Золушка" на льду в Новопушкинском сквере, Татьяна Навка исполнит главную роль 25, 26 декабря

 

 

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