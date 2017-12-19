Автомагистраль

31.12.2017-8.01.2018 начнет работу бесплатная парковка, написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что в центре города появились дополнительные места для парковки туристических автобусов.

Стоянки организовали на Садовой-Самотечной улице, Тургеневской площади, Фрунзенской набережной, напротив Комсомольской площади, на Краснопрудной улице и в Театральном проезде.

Оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы", SMS-сообщения на номер 7757, паркоматов, личного кабинета, голосовой оплаты, терминалов партнеров.

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