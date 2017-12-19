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Политика
Владимир Путин прояснил цель и задачу президента России
О стабильности, свобде и государственности зашла сегодня речь на президентском уровне..
Владимир Путин считает, что общество должно беречь свою государственность, свободу и стабильность.
Президент отметил, что такая задача стоит, прежде всего, перед ним.
Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы сила народа была направлена на пользу и развитие страны.
"Я вижу в этом и нашу общую с вами задачу, и, конечно, свой личный долг и гражданскую ответственность как действующего главы государства, так и кандидата в президенты России", – заключил Путин..
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