Нелегальную продукцию ищут в московских магазинах

Проект назван «Безопасная столица», точнее организация по проведению рейдов вместе с МЧС и правоохранительными органами

8 января закончится проверка всех районов Москвы. Проверять будут петарды, енгальские огни и ракетницы с одной лищь целью, с целью сохранить здоровье населения.

Два района проверено, выплнение графика проверки началось 18 декабря.



Пока нарушений не обнаружено. ГУ МЧС распорядились оборудовать здания противопожарной защитой во всем городе. Организована проверка всех огнетушителей и пожарных сигнализаций по всей столице.

Петардами покупать могут только граждане, достигшие 16 лет, при предъявлении паспорта. На покупке должен присутствовать номер ГОСТа, а также инструкция на русском языке.

«Безопасная столица» боется за легализацию пиротехники и за лицензионную продажу. Проверка проводится и на наличие памятки с перечнем действий в случае пожара, проводится инструктаж для администрации магазинов и продавцов.



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