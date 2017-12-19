Московская жизнь
Карту "Тройка" продают в билетных автоматах
Использование автоматов при продаже способствует сокращению очереди почти в пять раз..
Купить карту "Тройка" можно будет в билетных автоматах, которые установят в столичной подземке в 2018 году, заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Он уточнил, что продаваться будут все типы билетов, передает корреспондент портала Москва 24. Кроме того, в 2017 году более чем на 30 станциях заменили ридеры, принтеры и компьютеры кассиров. Это помогло ускорить работу касс на 20 процентов и уменьшить очередь на 15 процентов. Мобильный кассир позволяет сократить их на 10 процентов.
Мобильные кассиры стали работать в метро в 2017 году. Оплатить билет у них можно банковской картой или гаджетами с NFC..
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