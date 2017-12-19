Образование/Карьера

Совет безопасности России предложил скорректировать доктрины энергетической безопасности РФ с учетом новых вызовов и угроз.



В ведомстве отметили, что речь об этом шла на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе.

«Анализ состояния и перспектив развития энергетической отрасли России, а также ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что государство в последнее время сталкивается с новыми вызовами и угрозами в этой сфере. В связи с этим предложено подготовить проект скорректированной доктрины энергетической безопасности страны», — говорится в сообщении.

На заседании обсуждались угрозы и риски энергетической безопасности, а также задачи, формы, цели, принципы и направления осуществления государственной деятельности в области обеспечения энергетической безопасности.

«С момента утверждения доктрины энергетической безопасности России, утвержденной 29 ноября 2012 года президентом РФ, произошли существенные изменения условий функционирования топливно-энергетического комплекса страны», — добавили в СБ РФ.

.