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Образование/Карьера

СБ РФ предложил изменить доктрину энергобезопасности России

Фото: © СС0 Public Domain

СБ РФ предложил изменить доктрину энергобезопасности России

ИА «РОСБАЛТ» 19 декабря 2017г., 17:08

Корректировка будет учитвывать новейшие вызовы и угрозы

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Совет безопасности России предложил скорректировать доктрины энергетической безопасности РФ с учетом новых вызовов и угроз.

В ведомстве отметили, что речь об этом шла на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе.

«Анализ состояния и перспектив развития энергетической отрасли России, а также ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что государство в последнее время сталкивается с новыми вызовами и угрозами в этой сфере. В связи с этим предложено подготовить проект скорректированной доктрины энергетической безопасности страны», — говорится в сообщении.

На заседании обсуждались угрозы и риски энергетической безопасности, а также задачи, формы, цели, принципы и направления осуществления государственной деятельности в области обеспечения энергетической безопасности.

«С момента утверждения доктрины энергетической безопасности России, утвержденной 29 ноября 2012 года президентом РФ, произошли существенные изменения условий функционирования топливно-энергетического комплекса страны», — добавили в СБ РФ.

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Москва-Инфо

   