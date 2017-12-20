Автомагистраль

В начале января 2018 года произведут индексацию тарифов на проезд в общественном транспорте

Алина Бисембаева заявила, что цены на проезд в столичном транспорте увеличатся с 0% до 3,8%.

Поездка с картой „Тройка“ будет чтоить 36 рублей. „Единый“ на 60 поездок cтоит 1 тыс. 765 руб

Безлимитный „Единый“ на 30 дней будет стоить 2 тыс. 075 руб по предварительной оценке замглавы департамента транспорта столицы.

Тариф на разовую поездку в городском транспорте пока остается прежним.

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