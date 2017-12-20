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Автомагистраль
В Москве с Нового года подорожает общественный транспорт
Цена на проезд в общественном транспорте увеличится с января 2018 года.
В начале января 2018 года произведут индексацию тарифов на проезд в общественном транспорте
Алина Бисембаева заявила, что цены на проезд в столичном транспорте увеличатся с 0% до 3,8%.
Поездка с картой „Тройка“ будет чтоить 36 рублей. „Единый“ на 60 поездок cтоит 1 тыс. 765 руб
Безлимитный „Единый“ на 30 дней будет стоить 2 тыс. 075 руб по предварительной оценке замглавы департамента транспорта столицы.
Тариф на разовую поездку в городском транспорте пока остается прежним..
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