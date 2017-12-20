Политика
Путина выдвинут кандидатом в президенты 26 декабря
Выдвижение в качестве кандидата на выборах 2018 года пройдет 26 декабря.
26 декабря ожидается заседание инициативной группы по вопросу об избрании Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата в президенты РФ
Глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов поставил в известность СМИ, что заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата в президенты пройдет 26 декабря.
Александр Шохин дополнил информацию и сообщил, что дату выбрали специально после съезда «Единой России», ведь «Единая Россия» должна определить свои возможности и роль в процессе выдвижения
Лично на заседании Владимир Владимирович наверное присутствовать не будет, но собрание должно состояться в павильоне 57 на ВДНХ
Заявление о своем решении баллотироваться на выборах Путин
сделал 6 декабря в процессе общения с работниками завода ГАЗ в Нижнем
Новгороде
Самовыдвиженец - в таком ракурсе была оформлена заявка на участие в выборах, при этом для регистрации ему нужна поддержка 300 тыс избирателей
СФ указал точную дату выборов-2018- 18 марта 2018 года
дата публикации: 20.12.2017
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