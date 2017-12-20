26 декабря ожидается заседание инициативной группы по вопросу об избрании Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата в президенты РФ

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов поставил в известность СМИ, что заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата в президенты пройдет 26 декабря.

Александр Шохин дополнил информацию и сообщил, что дату выбрали специально после съезда «Единой России», ведь «Единая Россия» должна определить свои возможности и роль в процессе выдвижения

Лично на заседании Владимир Владимирович наверное присутствовать не будет, но собрание должно состояться в павильоне 57 на ВДНХ

Заявление о своем решении баллотироваться на выборах Путин сделал 6 декабря в процессе общения с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде



Самовыдвиженец - в таком ракурсе была оформлена заявка на участие в выборах, при этом для регистрации ему нужна поддержка 300 тыс избирателей



СФ указал точную дату выборов-2018- 18 марта 2018 года

дата публикации: 20.12.2017





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