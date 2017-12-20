Происшествия

Генеральная прокуратура России начала проверку уголовных дел по статье "Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

"По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы", – сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Проверка может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги будут подведены в 2018 году.

В начале декабря полицейские задержали москвича, подозреваемого в торговле шпионскими камерами. Мужчина продал знакомому два видеорегистратора, закомуфлированных под бытовые предметы.

Согласно заключению эксперта, приборы относятся к спецсредствам из постановления правительства России.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

.