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Автомагистраль

Пять минут - это много или мало?

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пять минут - это много или мало?

M24.ru 20 декабря 2017г., 10:55

Экономить время поможет отмена турникетов в автобусах

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"Сейчас формируется список из примерно 60 маршрутов, откуда с 1 января уберут турникеты. Это решение позволит пассажирам быстрее добираться до места назначения. Теперь москвичи будут экономить до пяти минут в пути, а их поездки станут более комфортными", – рассказали  работники ГУП "Мосгортранс".

Там также отметили, что в список маршрутов, которые будут работать без турникетов, войдут наиболее востребованные у пассажиров направления.

В настоящий момент в столице в бестурникетном режиме также работает ряд трамвайных маршрутов. В трамваях с бестурникетной системой пассажиры быстро и беспрепятственно проходят в салон. Для оплаты проезда им необходимо приложить билет или социальную карту к валидатору и убедиться в проведении оплаты. Чтобы избежать наличие безбилетников в вагонах работают контролеры, которые ежедневно проверяют наличие билета и принадлежность социальной карты у пассажиров.

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