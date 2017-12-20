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Экономика
Cубъекты России получили кредиты
55 млрд рублей предоставил кабмин РФ из бюджета страны на кредиты субъектам Федерации.
Кабмин РФ увеличил объем бюджетных средств на 55 миллиардов рублей для предоставления кредитов регионам.
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов Федерации и рефинансировать долг регионов.
Ранее правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей 40 регионам, показавшим лучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий за 2016 год..
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