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Экономика

Cубъекты России получили кредиты

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Cубъекты России получили кредиты

M24.ru 20 декабря 2017г., 11:10

55 млрд рублей предоставил кабмин РФ из бюджета страны на кредиты субъектам Федерации

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Кабмин РФ увеличил объем бюджетных средств на 55 миллиардов рублей для предоставления кредитов регионам.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов Федерации и рефинансировать долг регионов.

Ранее правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей 40 регионам, показавшим лучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий за 2016 год.

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