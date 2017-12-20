Московская сцена

Всемирное признание он получил благодаря своим масштабным инсталляциям на фестивале Burning Man, интерактивным проекциям на здания Сиднейской оперы и Empire State Building, созданию обложек альбомов для групп Papa Roach и Bluetech и оформлению прощального тура группы Grateful Dead.

Его последняя сенсационная работа — иммерсивная инсталляция "Самскара" в формате полного погружения с использованием технологии Full Dome — была создана в сотрудничестве с российской студией "360АРТ" и получила множество призов международных арт-фестивалей, среди которых Immersive Film Festival (Португалия), Fulldome Festival Jena (Германия) и Fiske Fest (США).

"Это моя первая персональная выставка в России, для нее я собрал свои лучшие работы за двадцать лет, — рассказывает художник. — Для московской публики мы подготовили нечто особенное — на пять недель мы устроим в Москве масштабный фестиваль цифрового искусства на стыке природы и технологий".

"Электроминеральные" работы Андроида Джонса будут представлены в девяти различных формах: от видео-инсталляций и цифровых полотен, до динамических скульптур и полнокупольных фильмов, а благодаря интерактивным приложениям Microdose VR объемный купол кинотеатра станет цифровым холстом, на котором перформеры создадут картины на глазах у зрителей.

Выставку дополнят костюмированные шоу, концерты электронной музыки и работы российского художника Кирилла Иванова (Luminokaya Lab).

VR-проект шоу создан совместно с лабораторией Математического обеспечения имитационно-динамических систем МГУ имени М.В.Ломоносова.Экспозиция продлится до 30 января 2018 года. Программа лекций, мастер-классов и шоу доступна на сайте проекта.

Центр дизайна Artplay

23.12

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