Около 1,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса активно работают на территории столичного международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити". Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по созданию Московского Сити на Пресненской набережной начались в 1992 году. Общая площадь застройки 60 гектаров делового центра должна составить 4,1 миллиона квадратных метров офисной, жилой, торговой и прочей недвижимости. Сейчас проект создания "Москва-Сити" реализован примерно на 60 процентов.

Введены в строй объекты общей площадью 2,5 миллиона тысячи квадратных метров, причем более половины из них – в 2011–2017 годах. В числе построенных объектов – пешеходный мост "Багратион", "Башня 2000", "Эволюция", "Империя", "Город Столиц", "Башня на Набережной", "Федерация: Запад", "Меркурий Сити Тауэр", "Северная башня", "Евразия", "Око", "Афимолл Сити".

"Москва-Сити" уже сейчас стал крупным деловым районом города. Он предназначен для работы, временного и постоянного проживания, отдыха, досуга, развлечений, занятий спортом. В "Москва-Сити" создано свыше 55 тысяч рабочих мест.

Коммерческие площади делового центра арендуют многочисленные финансовые и коммерческие структуры. В частности, это второй по величине российский банк ВТБ, Hyundai, General Motors, Motorola Mobility, Райффайзенбанк, IBM и другие. Имеется 4 коворкинга.

В "Сити" работают более 1,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, включая 133 магазина одежды, 113 ресторанов, 20 продуктовых магазинов, 19 салонов красоты, 19 магазинов электроники, 15 аптек, 10 фитнес-клубов, 7 клиник, 7 химчисток, 4 места для досуга с детьми и многое другое. В башнях разместились 6 гостиниц и 3 хостела, включая самый высокий в мире хостел на 43 этаже делового комплекса "Империя".

В торговой галерее, соединяющей станцию метро "Выставочная" и пешеходный мост "Багратион", создан город мастеров "Мастерславль" – детский интерактивный развивающий проект. В нем ребята в возрасте 5–14 лет знакомятся с более чем 250 профессиями.

Для туристов в комплексе организованы несколько смотровых площадок, включая Музей высотного строительства и самую высокую на 89 этаже башни "Федерация". Ежедневно "Москва-Сити" посещают около 150–170 тысяч человек.

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