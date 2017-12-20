Образование/Карьера

«В 2018 году у нас будет единая автоматизированная система, где будут соединены все каталоги библиотек, также будет единый читательский билет и обновленный сайт», - сказала Мария Рогачева.



Как отметил руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, внедрение единого читательского билета значительно упростит запись в библиотеки для москвичей.



«Из практики мы видим, что многие могут ходить в библиотеки по месту работы или месту обучения, но сейчас можно посещать библиотеку только там, где читатель записан. Сегодня мы можем прийти к той системе, когда имея единый читательский билет, можно брать книги в любой удобной библиотеке, посещая все мероприятия», - сказал Александр Кибовский.



Также он отметил, в этом году серьезно обновлено техническое оснащение библиотек.



«Мы в этом году очень серьезно обновили технический парк наших библиотек - это очень важная задача, все библиотеки подключили к Wi-Fi. Мы обновили полностью парк, 1,7 тысяч новейших компьютеров поставили в библиотеки», - заключил Александр Кибовский.

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