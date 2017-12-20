Происшествия

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий уголовное наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Законом предлагается изложить в новой редакции статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Согласно изменениям, ложный звонок о минировании в отношении объектов социальной инфраструктуры или повлекший причинение крупного ущерба — более 1 млн рублей — будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.

От 6 до 8 лет тюрьмы дадут за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, говорится в документе. Срок лишения свободы может увеличиться до 10 лет, если эвакуация из-за ложного сообщения о терроризме повлекла за собой гибель людей или иные тяжкие последствия.

В качестве альтернативного наказания также предусмотрены штрафы до 2 млн рублей.

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