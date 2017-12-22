Автомагистраль

ГКУ «Организатор перевозок» поставит больше контролеров на маршруты, которые будут работать без турникетов. На данный момент усиленный контроль действует на 15 трамвайных маршрутах, которые работают без турникетов на северо-востоке и северо-западе Москвы. На этих трамваях проверяют билеты порядка 50 контролёров, каждый из которых в среднем выявляет 5 нарушений в день.

По закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, после чего он принудительно взыскивается судебными приставами. Обращаем внимание пассажиров, штраф, неоплаченный в срок, может быть удвоен, а нарушитель - арестован на срок до 15 суток или привлечён к обязательным работам на срок до 50 часов (ст. 20.25 КоАП РФ).

«Мы поставим значительно больше контролеров на маршруты, где с 1 января не будет турникетов. Проверки будут проводиться в разное время, особый упор сделаем на часы пик. Просим москвичей ответственно относиться к оплате проезда и не забывать прикладывать билет к валидатору. Пассажир, который не сделал этого, считается безбилетным, и будет оштрафован. Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому мы легко сможем выяснить все спорные моменты, если такие будут», - рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

Для удобства пассажиров в Москве организовано более 55 тысяч пунктов пополнения карты «Тройка». Каждый пассажир сможет найти ближайший адрес на Едином транспортном портале.

Справочно

Штраф за безбилетный проезд - 1 000 рублей; за проход по чужой социальной карте - 2 500 рублей.



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