Автомагистраль
В автобусах особо большой вместимости усилят контроль за оплатой проезда
С 2018 года ГКУ «Организатор перевозок» усилит контроль оплаты проезда в автобусах большой вместимости, которые будут работать без турникетов. Турникеты будут сняты с 1 января. Это позволит пассажирам быстрее заходить салон. Сэкономленное время используют, чтобы увеличить количество рейсов на маршрутах..
ГКУ «Организатор перевозок» поставит больше контролеров на маршруты, которые будут работать без турникетов. На данный момент усиленный контроль действует на 15 трамвайных маршрутах, которые работают без турникетов на северо-востоке и северо-западе Москвы. На этих трамваях проверяют билеты порядка 50 контролёров, каждый из которых в среднем выявляет 5 нарушений в день.
По закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, после чего он принудительно взыскивается судебными приставами. Обращаем внимание пассажиров, штраф, неоплаченный в срок, может быть удвоен, а нарушитель - арестован на срок до 15 суток или привлечён к обязательным работам на срок до 50 часов (ст. 20.25 КоАП РФ).
«Мы поставим значительно больше контролеров на маршруты, где с 1 января не будет турникетов. Проверки будут проводиться в разное время, особый упор сделаем на часы пик. Просим москвичей ответственно относиться к оплате проезда и не забывать прикладывать билет к валидатору. Пассажир, который не сделал этого, считается безбилетным, и будет оштрафован. Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому мы легко сможем выяснить все спорные моменты, если такие будут», - рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.
Для удобства пассажиров в Москве организовано более 55 тысяч пунктов пополнения карты «Тройка». Каждый пассажир сможет найти ближайший адрес на Едином транспортном портале.
Справочно
Штраф за безбилетный проезд - 1 000 рублей; за проход по
чужой социальной карте - 2 500 рублей.
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