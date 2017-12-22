Автомагистраль

От ГЦКЗ «Россия» до станции метро «Спортивная» с 22 декабря по 14 января запустят автобус «Л».

Отмечается, что маршрут организуется для обеспечения транспортного обслуживания зрителей новогодних представлений.

«Для обеспечения транспортного обслуживания зрителей новогодних представлений с 22 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г. организуется маршрут автобуса «Л» от ГЦКЗ «Россия» до станции метро «Спортивная» с промежуточной остановкой «Малая спортивная арена» (Цирк братьев Запашных)», - говорится в сообщении.

Так, посадка у станции метро «Спортивная» будет осуществляться со стороны северного вестибюля (выход к ул. 10-летия Октября). Режим работы маршрута: 22 декабря - с 17:00 до 22:00; 23, 24 декабря - с 9:00 до 22:00; 25, 26, 27, 28 декабря - с 13:00 до 22:00; 29, 30 декабря - с 9:00 до 22:00; 31 декабря - с 9:00 до 18:00; 1 января - с 10:00 до 22:00; с 2 по 8 января - с 9:00 до 22:00; 12 января - с 17:00 до 22:00; 13 января - с 9:00 до 22:00; 14 января - с 9:00 до 18:00.

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