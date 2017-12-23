Здесь интересно

Я не помню, в каком конкретно возрасте (но точно это было в глубоком детстве), я неожиданно обнаружила себя сидящей в детской комнате на полу за кроватью и горько рыдающей. Я отлично помню дату. 30 декабря. А год тут на самом деле и не важен. С тех пор до определенного возраста (вполне сознательного, надо сказать) такое со мной случалось чуть ли не каждый год, в его предпоследний вечер.

Как-то я пришла с этим своим горем к маме. Естественно, она спросила, почему я плачу, в чем причина? Я ответила сквозь слезы и всхлипы, ответила совершенно честно, что мне жаль его, уходящий год. Каким бы он ни был, но он целый год был с нами. И вот через сутки под наши крики, звон фужеров и бой курантов его не станет. Это было ощущение потери и предательства одновременно. Я чувствовала, что он умирает, а мы в предновогодней суматохе даже не замечаем этого и, более того, радуемся приходу его сменщика. Король умер, да здравствует король!

Это, конечно, был, как сказали бы психологи, перенос. Я бессознательно наделила отрезок времени человеческими чертами и характеристиками, я воспринимала его как кого-то живого, кто каждый день был рядом. И в ожидании неминуемой потери я горевала.

Я стала взрослой. Все изменилось. Но все равно каждый год накануне главного вечера у наряженной елки за накрытым столом я грущу. А иногда эта грусть приходит раньше − за пару недель до праздника. И легкое, приятное возбуждение от подготовки к нему сменяется периодами фрустрации и недовольства собой и окружающим миром.

До какого-то момента я даже думала, что это со мной что-то не так. Позже считала это своим эксклюзивом. А потом не без удивления узнала, что предновогодняя хандра посещает чуть ли не каждого второго.

Почему? В чем причина? Что заставляет взрослых людей погружаться в уныние накануне главного праздника в году?

Мы подводим итоги. Осознанно или нет, но мы волей-неволей окидываем мысленным взором уходящий год, и не всегда эти итоги нам нравятся. Не так давно, собравшись строить планы на 2018-й, я заглянула в файл, в котором фиксировала задачи для себя на этот год. Оказывается, я смогла реализовать чуть больше половины. Конечно, это меня расстроило. И даже не важно, что некоторые из планов отменились, потому что перестали быть актуальны, − все равно настроение испортилось.

Есть еще один праздник в году, перед которым людям свойственно грустить. Его ожидание отчетливо проявляет все наши неосуществленные желания и мечты. Это день рождения. Но проблема в том, что дни рождения у всех в разное время, а Новый год – один для всех. И если свой день рождения можно проигнорировать, то с Новым годом все гораздо сложнее.

И даже если мы знаем, что свернули горы в этом году, все равно чувствуем, как много не успели. А раз не успели, надо наверстать. И мы вступаем в гонку по завершению рабочих и домашних дел, параллельно продумывая новогоднее меню и скупая подарки. Надо мной, например, дамокловым мечом висит поход в налоговую, которая ну никак не вписывается в планы на последние дни года, а успеть я обязана. И в этой суете и нервотрепке, расправляясь с накопленными за год и отложенными на потом долгами, мы мечтаем о покое, прогулках по новогодне-рождественским базарам, вкусном глинтвейне под неторопливую беседу с кем-то милым сердцу. А жестокая реальность заставляет вести обратный отсчет, который набатом стучит в виски: до Нового года осталось девять, восемь, семь дней. Единственное, чему научила меня жизнь в этом смысле, чтобы минимизировать стресс, расходы и сберечь нервы, − я покупаю все подарки до начала декабря. Уже несколько лет это у меня получается и здорово облегчает жизнь.

Недовольство собой, несбывшиеся мечты, предпраздничная гонка, туманные перспективы – все это общие поводы для предновогодней хандры. А еще каждый грустит о чем-то своем. О том, чего у него нет для встречи идеального Нового года − любимого человека, семьи, детей, денег, своего дома, здоровья в конце концов.

Печалиться в ожидании Нового года – это нормально, так говорят психологи. Нет ничего плохого в том, что мы грустим о несложившемся и несбывшемся. Более того, из этого даже можно извлечь определенную пользу. То, что мы чувствуем неудовлетворенность в той точке, в которой находимся, говорит нам о том, что надо изменить или направление движения, или ожидания. Есть повод задуматься над задачами для себя и, может быть, сделать их более реалистичными: не похудеть на 10 килограммов, а отказаться от сахара, например. Или попробовать облегчить себе предновогоднюю гонку − необязательно с заранее продуманными подарками, как у меня, вариантов множество, – чтобы в последние дни года осталось сделать только на самом деле неотложное. А еще можно подумать о том важном и ценном, что есть сейчас в вашей жизни, и даже если вам кажется, что в ней нет ничего хорошего, одно у вас точно есть – это надежда. Надежда на лучшее в Новом году.

Но если вам хочется погрустить, не отказывайте себе в этой роскоши. Феномен фрустрации как раз в том, что именно она способна помочь нам организоваться, стать мотивирующей силой для рывка, мощной возможностью для прогресса. В общем, грустите на здоровье, но все же не увлекайтесь. Постарайтесь распрощаться с хандрой до боя курантов. Мы же взрослые люди, а каждый взрослый сам себе Дед Мороз, от которого зависят и настроение, и праздник, и подарки, и новогоднее чудо.



Анна Кудрявская-Панина

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