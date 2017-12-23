Дача
Cоздание новогодней экибаны и букета
В большинстве композиций используются срезанные цветы.
Cуществуют три главных канала поставки срезанных цветов
1. Сад. В нем можно взять абсолютно свежие цветы в нужной для аранжировки стадии роста
2. Дикая природа. Источник богатый, но многие цветы уже под запретом, их запрещено рвать.
3. Букет. Обычно покупают в оранжерее или на рынке, в цветочном магазине.
Растительный материал разделен на три основные группы:
Линейный растительный материал
(формообразующий материал)
К этой категории относятся стебли высоких трав и высокорослые декоративные растения. Крупные листья тоже используются при формировании структуры и формы композиции.
Стебли обычно бывают прямыми и изогнутыми, определяя при этом высоту и ширину букета.
Самшит, бирючина, гладиолус на высоком стебле и эвкалипт, ракитник, форсайтий или дельфиниум
Основной растительный материал
(фокусный материал, доминанта)
Он представляет из себя крупные цветы или соцветия более мелких и столь же эффектных цветков
Доминантой иногда являются яркие листья.
Из него образуется зрительный центр или центры интереса
Возможны комбинации из цветов:гербер, хризантема, антуриум, лилия, пион, тюльпан, мак, роза, гортензия, георгина, трубчатый нарцисс, герань
Растительный материал-наполнитель представляет из себя второстепенный, дополнительный материал
В его состав входят некрупные цветы или разные листья, которыми прикрывают крепеж и края сосудов, они кроме вносят разнообразие в облик и цветовую гамму композиции и заполняют пустоты
Скабиоз, гравилат, хебе, падуб, альстремелия, астра, гипсофила, солидаго, фреезия
дата публикации: 23.12.2017.
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