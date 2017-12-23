Cуществуют три главных канала поставки срезанных цветов

1. Сад. В нем можно взять абсолютно свежие цветы в нужной для аранжировки стадии роста

2. Дикая природа. Источник богатый, но многие цветы уже под запретом, их запрещено рвать.

3. Букет. Обычно покупают в оранжерее или на рынке, в цветочном магазине.



Растительный материал разделен на три основные группы:

Линейный растительный материал

(формообразующий материал)

К этой категории относятся стебли высоких трав и высокорослые декоративные растения. Крупные листья тоже используются при формировании структуры и формы композиции.

Стебли обычно бывают прямыми и изогнутыми, определяя при этом высоту и ширину букета.

Самшит, бирючина, гладиолус на высоком стебле и эвкалипт, ракитник, форсайтий или дельфиниум

Основной растительный материал

(фокусный материал, доминанта)

Он представляет из себя крупные цветы или соцветия более мелких и столь же эффектных цветков

Доминантой иногда являются яркие листья.

Из него образуется зрительный центр или центры интереса

Возможны комбинации из цветов:гербер, хризантема, антуриум, лилия, пион, тюльпан, мак, роза, гортензия, георгина, трубчатый нарцисс, герань

Растительный материал-наполнитель представляет из себя второстепенный, дополнительный материал

В его состав входят некрупные цветы или разные листья, которыми прикрывают крепеж и края сосудов, они кроме вносят разнообразие в облик и цветовую гамму композиции и заполняют пустоты

Скабиоз, гравилат, хебе, падуб, альстремелия, астра, гипсофила, солидаго, фреезия

дата публикации: 23.12.2017

.