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Готовим вкусно

Рецепт приготовления борща

Фото: www.flickr.com

Рецепт приготовления борща

23 декабря 2017г., 11:11

Сварить мясной бульон свеклу, морковь, петрушку и лук нарезать соломкой и положить в посуду

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Добавить ингедиенты:

помидоры;
томат-пюре;
уксус;
сахар;
немного бульона с жиром или 1-2 ст ложки масла;

Тушить при закрытой крышке

Овощи периодически помешивать, чтобы они не пригорели добавляя по мере необходимости немного бульона или воды

Через 10-15 минут добавить после шинковки капусту, все перемешать и тушить еще 20 минут

Затем залить овощи подтопленным мясным бульоном

Положить в борщ:

перец;
соль по вкусу;
немного уксуса;

Варить до полной готовности овощей

При подаче на стол в каждую тарелку положить сметану

В процессе приготовленияборща используют картофель, нарезанный дольками
свежие помидоры

Затем их кладут в борщ за 5-10 минут до готовности

В готовый борщ, кроме мяса можете положить вареную ветчину и сосиски с колбасой

Чтобы сделать борщ ярче и привлекательнее можно добавить свекольный настой.

Для этого свеклу нарезают ломтиками, аливают стаканом горячего бульона и добавляют чайную ложку уксуса и 10-15 мин прогревают на слабом огне до кипения

Потом настой сцеживают и вливают в борщ перед тем, как подать блюдо на стол

Порционное дозирование

мясо-500 г
свекла-300 г
свежая капуста-200 г
коренья и лук-200 г
томат-пюре-2 столовые ложки
уксус-1 ст ложка
сахар-1 ст ложка
или
помидоры-100 г

дата публикации: 23.12.2017

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Москва-Инфо

   