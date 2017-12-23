Готовим вкусно

Добавить ингедиенты:

помидоры;

томат-пюре;

уксус;

сахар;

немного бульона с жиром или 1-2 ст ложки масла;

Тушить при закрытой крышке

Овощи периодически помешивать, чтобы они не пригорели добавляя по мере необходимости немного бульона или воды

Через 10-15 минут добавить после шинковки капусту, все перемешать и тушить еще 20 минут

Затем залить овощи подтопленным мясным бульоном

Положить в борщ:

перец;

соль по вкусу;

немного уксуса;

Варить до полной готовности овощей

При подаче на стол в каждую тарелку положить сметану

В процессе приготовленияборща используют картофель, нарезанный дольками

свежие помидоры

Затем их кладут в борщ за 5-10 минут до готовности

В готовый борщ, кроме мяса можете положить вареную ветчину и сосиски с колбасой

Чтобы сделать борщ ярче и привлекательнее можно добавить свекольный настой.

Для этого свеклу нарезают ломтиками, аливают стаканом горячего бульона и добавляют чайную ложку уксуса и 10-15 мин прогревают на слабом огне до кипения

Потом настой сцеживают и вливают в борщ перед тем, как подать блюдо на стол

Порционное дозирование

мясо-500 г

свекла-300 г

свежая капуста-200 г

коренья и лук-200 г

томат-пюре-2 столовые ложки

уксус-1 ст ложка

сахар-1 ст ложка

или

помидоры-100 г

дата публикации: 23.12.2017

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