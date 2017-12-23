Готовим вкусно

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Рецепт приготовления борща
Сварить мясной бульон свеклу, морковь, петрушку и лук нарезать соломкой и положить в посуду.
Добавить ингедиенты:
помидоры;
томат-пюре;
уксус;
сахар;
немного бульона с жиром или 1-2 ст ложки масла;
Тушить при закрытой крышке
Овощи периодически помешивать, чтобы они не пригорели добавляя по мере необходимости немного бульона или воды
Через 10-15 минут добавить после шинковки капусту, все перемешать и тушить еще 20 минут
Затем залить овощи подтопленным мясным бульоном
Положить в борщ:
перец;
соль по вкусу;
немного уксуса;
Варить до полной готовности овощей
При подаче на стол в каждую тарелку положить сметану
В процессе приготовленияборща используют картофель,
нарезанный дольками
свежие помидоры
Затем их кладут в борщ за 5-10 минут до готовности
В готовый борщ, кроме мяса можете положить вареную ветчину и сосиски с колбасой
Чтобы сделать борщ ярче и привлекательнее можно добавить свекольный настой.
Для этого свеклу нарезают ломтиками, аливают стаканом горячего бульона и добавляют чайную ложку уксуса и 10-15 мин прогревают на слабом огне до кипения
Потом настой сцеживают и вливают в борщ перед тем, как подать блюдо на стол
Порционное дозирование
мясо-500 г
свекла-300 г
свежая капуста-200 г
коренья и лук-200 г
томат-пюре-2 столовые ложки
уксус-1 ст ложка
сахар-1 ст ложка
или
помидоры-100 г
дата публикации: 23.12.2017.
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