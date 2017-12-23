Готовим вкусно

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Борщ с фрикадельками
Слегка обжарить мелко порезанный лук.
Промыть кусок мякоти говядины, мелко разрезать и пропустить 2 раза в мясорубке, добавив предварительно обжаренный лук
Добавить яйцо в фарш, а также соль, молотый перцем, влить
холодную воду и добавить размягченное сливочное масло, хорошо растереть всю
массу
ложкой и дерева после чего использовать готовый фарш для приготовления некрупных шариков размером с грецкий орех
Вскипятить воду и положить в нее луковицу, соль, фрикадельки
опустить в кипящую жидкость и варить 25-30 минут, процедить бульон и сложить
фрикадельки на тарелку
и на этом бульоне приготовить борщ по рецепту "Борщ"
Перед подачей на стол рекомендуют опустить фрикадельки в борщ
Ингредиенты:
соль
сахар по вкусу
говяжь мякоть-400 г
крупная головка лука
яйцо-1-2 шт
вода и фарш-3 ст ложки
свекла-300 г
капуста-300 г
морковь-1 шт
петрушка-1 шт
сельдерей-1 шт
лук-1 головка
2 ст. ложки томат-пюре
дата публикации: 23.12.2017.
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