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Готовим вкусно

Борщ с фрикадельками

Фото: www.flickr.com

Борщ с фрикадельками

23 декабря 2017г., 12:37

Слегка обжарить мелко порезанный лук

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Промыть кусок мякоти говядины, мелко разрезать и пропустить 2 раза в мясорубке, добавив предварительно обжаренный лук

Добавить яйцо в фарш, а также соль, молотый перцем, влить холодную воду и добавить размягченное сливочное масло, хорошо растереть всю массу
ложкой и дерева после чего использовать готовый фарш для приготовления некрупных шариков размером с грецкий орех

Вскипятить воду и положить в нее луковицу, соль, фрикадельки опустить в кипящую жидкость и варить 25-30 минут, процедить бульон и сложить фрикадельки на тарелку
и на этом бульоне приготовить борщ по рецепту "Борщ"

Перед подачей на стол рекомендуют опустить фрикадельки в борщ

Ингредиенты:

соль
сахар по вкусу
говяжь мякоть-400 г
крупная головка лука
яйцо-1-2 шт
вода и фарш-3 ст ложки
свекла-300 г
капуста-300 г
морковь-1 шт
петрушка-1 шт
сельдерей-1 шт
лук-1 головка
2 ст. ложки томат-пюре

дата публикации: 23.12.2017

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