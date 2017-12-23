Готовим вкусно

Промыть кусок мякоти говядины, мелко разрезать и пропустить 2 раза в мясорубке, добавив предварительно обжаренный лук

Добавить яйцо в фарш, а также соль, молотый перцем, влить холодную воду и добавить размягченное сливочное масло, хорошо растереть всю массу

ложкой и дерева после чего использовать готовый фарш для приготовления некрупных шариков размером с грецкий орех

Вскипятить воду и положить в нее луковицу, соль, фрикадельки опустить в кипящую жидкость и варить 25-30 минут, процедить бульон и сложить фрикадельки на тарелку

и на этом бульоне приготовить борщ по рецепту "Борщ"

Перед подачей на стол рекомендуют опустить фрикадельки в борщ

Ингредиенты:

соль

сахар по вкусу

говяжь мякоть-400 г

крупная головка лука

яйцо-1-2 шт

вода и фарш-3 ст ложки

свекла-300 г

капуста-300 г

морковь-1 шт

петрушка-1 шт

сельдерей-1 шт

лук-1 головка

2 ст. ложки томат-пюре

дата публикации: 23.12.2017

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