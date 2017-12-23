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Дача
Новый год:Покупка срезанных цветов
Цветочные магазины обычно невероятно тщательно заботятся о своей репутации, но трудно надеяться на то, что растения всегда будут лучше смотреться.
Cвежими называют обычно цветы без внешних дефектов
Cледует учесть, что если вода в вазах несвежая или цветы выглядят не так хорошо как Вы хотите, лучше уйти к другому продавцу
Какие можно сделать покупки
Прежде всего посмотрите на вазы с цветами, нужно понимать, что они не должны стоять на солнце и вода внутри нее должна быть свежая, без запаха
дата публикации: 23.12.2017.
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