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Дача

Новый год:Покупка срезанных цветов

Фото: www.flickr.com

Новый год:Покупка срезанных цветов

23 декабря 2017г., 13:56

Цветочные магазины обычно невероятно тщательно заботятся о своей репутации, но трудно надеяться на то, что растения всегда будут лучше смотреться

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Cвежими называют обычно цветы без внешних дефектов

Cледует учесть, что если вода в вазах несвежая или цветы выглядят не так хорошо как Вы хотите, лучше уйти к другому продавцу

Какие можно сделать покупки

Прежде всего посмотрите на вазы с цветами, нужно понимать, что они не должны стоять на солнце и вода внутри нее должна быть свежая, без запаха

дата публикации: 23.12.2017

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Москва-Инфо

   