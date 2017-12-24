Новости Москва Инфо

Римский понтифик Франциск произнес в Ватикане рождественскую проповедь.

Он попросил о «даре мира для всего мира».

По словам папы римского, он особенно молится за страдающих от войн.

«Я вновь обращаюсь с призывом к тому, чтобы по случаю Святого Рождества похищенные люди — священники, монахи и монахини, миряне были отпущены на свободу и могли бы вернуться в свои дома», — сказал предстоятель.

Приветствуя многочисленных паломников, прибывших на площадь Святого Петра, он пожелал им в часы до Рождества найти время, чтобы молча помолиться и подумать об Иисусе.

Тем временем в Вифлееме, известном как место рождения Христа, начались рождественские торжества.

Туристы и паломники из разных стран собрались у ели на Ясельной площади, где стоит Храм Рождества Христова.

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