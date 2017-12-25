Здесь интересно

Хосе Родригес (José Andrés Rodríguez)



Больше всего Рождественским праздникам радуются самые маленькие. Они с нетерпением ждут утра 6 января, чтобы получить подарки, которые в их дома принесут три добрых царя Каспар, Мельхиор и Бальтазар (в русской традиции, – волхвы; прим. перев.), поскольку именно на них лежит функция раздачи подарков испанским детям. А многие в нервном возбуждении отправятся спать 24 декабря, предвкушая море гостинцев еще и от Санта Клауса. Итак, они смогут наслаждаться подарками в течение почти двух недель, пока не вернутся к занятиям.

Однако, специалисты в области детской психологии считают, что добрые библейские цари и Санта Клаус совершают серьезную ошибку, принося слишком много подарков. Как указывает Кристина Рамирес (Cristina Ramírez), преподаватель эволюционной психологии барселонского университета, «многие дети получают больше десяти подарков, это явный перебор. Отчасти это вызвано тем, что мы живем в обществе потребления, а отчасти тем, что у некоторых родителей нет времени побыть со своими детьми, и они надеются компенсировать это обилием подарков». Хотя после начала кризиса многим семьям пришлось сократить число подарков, Кристина Рамирес считает, что подарков по-прежнему слишком много. Действительно, дети приходя в радостное возбуждение, когда видят гостиную полную подарков. Но их избыток может причинить вред. «У некоторых столько разных вещей, что им даже не хватает времени оценить их прелесть, открыть для себя, поиграть с ними. Они получают все или почти все, что пожелают, поэтому неудивительна их низкая сопротивляемость превратностям жизни, крушениям надежд».

Так сколько же подарков надо дарить? По мнению Майте Гарайгордобиль (Maite Garaigordobil), преподавательницы психологии в Университете Страны Басков, «трех подарков вполне достаточно, хотя нужно прежде всего ориентироваться на здравый смысл, а не на конкретное число. У ребенка, который получает десять или более подарков, наступает пресыщение. Иногда, дети — особенно маленькие — открывают и открывают коробки с новогодними подарками, но ни во что не играют».

То, что одна отдельно взятая семья решит установить для себя в качестве нормы три подарка, вовсе не означает, что в своем письме Санта Клаусу ребенок не попросит больше. «Пусть ребенок попросит, допустим, 10 подарков, а родители скажут, что добрые библейские цари принесут ему только три», — советует Кристина Рамирес. Будет очень неплохо, если родители сами выберут те три подарка, которые они сочтут наиболее подходящими. Или даже закажут такой, какой ребенок и не просил. Как поясняет Хауме Бантула (Jaume Bantulà), руководитель аспирантуры при факультете физкультуры и спорта Университета им. Рамона Ллулла (Universitat Ramon Llull) и член Наблюдательного совета за детскими играми, «дети обычно выбирают те игрушки, которые им дарят. Но я бы посоветовал родителям самим выбрать подходящую, по их мнению, игрушку, даже если ребенок ее не просил, ибо сюрприз является главной составляющей радости». А как быть, если дедушка и бабушка по отцовской линии хотят заказать один или несколько подарков, а родители матери, родственники, друзья семьи и, разумеется, сами родители, хотят сделать то же самое? Самым разумным было бы договориться о разумном количестве подарков, а также о том, какими они будут.

Рождественские подарки могут сыграть большую роль в деле воспитания детей. Если они просят многое, но получают не все, то познают одну из основополагающих истин: нельзя иметь все, что хочешь. Хотя педагогическая сторона вопроса не должна заслонять то значение, которое имеет для ребенка хороший Рождественский подарок: он должен ему нравиться, радовать его, мечтать он нем накануне прихода Санта Клауса или трех добрых царей. И дети хотят в первую очередь игрушек, а не носочки или кофточки.

Телевизионная реклама и каталоги игрушек раззадоривают детей задолго до праздников. «И многие дети просят десятки наименований. Однако, проблема заключается не в рекламе или каталогах, а в том, как реагируют на них дети — считает Кристина Рамирес —. Необходимо объяснить им, что некоторые игрушки очень дорогие или еще не подходят им по возрасту». Или, что они просто не могут иметь все игрушки сразу. Кроме того, указывает психолог, иногда дети просят игрушки, которые им показывают по телевизору, но потом, когда получают их, то разочаровываются, поскольку они оказываются не тем, чего дети ждали. Исходя из этого, лучше сводить их в магазин, где они могли бы посмотреть и потрогать те игрушки, которые хотят заказать Санта Клаусу или добрым библейским царям.

В действительности, любой предмет может стать игрушкой при условии, если ребенок будет им играть. Намотанный на что-нибудь носок может стать футбольным мячом, а зонтик — лазерным мечом. «Некоторые считают, чем дороже подарок, тем он лучше, но его ценность определяется деятельностью, которую он даст возможность развивать ребенку, – поясняет Мария Хосе Диас-Агуадо (María José Díaz-Aguado), заведующая кафедрой психологии воспитания в мадридском Университете Комплутенсе. — Главное, чтобы игрушки побуждали к различного рода деятельности и развивали воображение. Если одна игрушка слишком многофункциональна или к ней прилагается столько инструкций, что затрудняют ее использование, значит, это плохая игрушка. Хорошая игрушка должна вызывать полет мысли, нравиться ребенку и развлекать его». Главное требование заключается в том, чтобы она была безопасной и соответствовала возрасту ребенка. В таком случае она будет способствовать развитию его двигательной, психологической, познавательной и социальной активности. Психологи различают три эволюционных этапа, связанных с игрушками. До двухлетнего возраста игрушки должны, прежде всего, способствовать развитию движений и координации. «Это могут быть погремушки, мячики, коврики, кубики и палочки», — говорит Хауме Бантула.

До этого возраста дети играют в одиночку. Но во время второго этапа, в возрасте от двух до шести лет, диапазон игр расширяется. Дети воображают себя другими людьми, начинают учиться правилам и познают радость совместной игры. Поэтому они просят игрушечные кухни, маски, конструкторы, музыкальные инструменты, куклы, фигурки и настольные игры. Особое значение приобретают те игры, которые прививают определенные ценности. «Настольные игры учат сосуществовать, соблюдать правила, быть готовыми проиграть и при этом не раздражаться, — подчеркивает Мария Хосе Диас-Агуадо. — Поэтому я не считаю хорошим подарком пистолет или видеоигры, делающие упор на убийство. Очень важно следить за содержанием видеоигр. К счастью, растет количество нацеленных на взаимодействие и спасение жизней. Они учат тому, насколько это прекрасно помогать остальным».

И уже на третьем этапе игр, после шести лет, весьма полезны игры, которые помогают развивать память и навыки счета. Например, научные игрушки, игры про волшебство, игры на основе вопросов и ответов. Хотя дети любого возраста очень любят игрушки, предполагающие физическую активность, например, самокаты, велосипеды, скакалки. «Не будем при этом забывать про краски и рисование, про книги и рассказы. Думаю, они должны быть просто обязательными подарками, — считает Кристина Рамирес. — Они прививают любовь к чтению, а детям всегда очень нравится, когда родители читают им сказки».

Игрушка, не подобранная под возраст ребенка, рискует быстро оказаться забытой в шкафу. Следует учитывать и личность ребенка. Майте Гарайгордобиль считает, что «застенчивому ребенку будет очень полезна такие игрушки, которые помогут ему установить контакт с другими людьми, в частности, настольные игры. И, наоборот, чрезмерно подвижному ребенку вполне может подойти простой музыкальный инструмент, с помощью которого можно будет направить его энергию в нужное русло».

А что делать, если мальчик просит куклу или игрушечную кухню, а девочка мечтает о футбольном мяче и спортивной форме своей любимой команды? «Значит, надо им это подарить. Совершенно неправильно мыслит стереотипами и дарить мальчикам игрушки для мальчиков, а девочкам – игрушки для девочек», — подчеркивает Майте Гарайгордобиль. Мальчик может с удовольствием играть с куклами, приобретая при этом столь ценную привычку заботиться о других. А девочка с мячом у ног вполне может помечтать о том, что она знаменитый футболист.

В нынешнее кризисное время цена игрушек является одной из главных причин беспокойства родителей. «В Рождество 2011 года расходы на игрушки для ребенка в среднем составляли порядка 70 евро», рассказывает Хауме Бантула. Купить заранее или обойти несколько магазинов в поисках лучшей цены помогает сократить расходы. Но даже при этом многие родители не смогут купить тех подарков, которые просят у них дети. Но существуют такие альтернативные формы, как обмен игрушками с другими семьями или передача в дар игрушек (новых или подержанных) малообеспеченным семьям. Но для этого нужно, чтобы какие-то семьи передали их в дар организациям, которые этим занимаются. Благодаря этому, «дети из тех семей, которые отдают игрушки, приобретут столь навык, как бескорыстная помощь ближним», — отмечает Кристина Рамирес.

А если ребенок спрашивает, почему это он должен отдавать свою игрушку другому, ведь игрушки приносят только добрые библейские цари или Санта Клаус? Хорошим ответом может быть следующий: эти игрушки передадут царям или Санта Клаусу, чтобы уже они в свою очередь раздали их наиболее нуждающимся детям. «Начиная с шести или семилетнего возраста, дети начинают мыслить логически — утверждает Мария Хосе Диас-Агуадо. — И могут задавать вопросы, подобные этому, или как это Санта Клаус за одну ночь раздать столько подарков стольким детям. Если ребенок задает прямой вопрос родителям, нужно сказать ему правду». А если он еще очень маленький и у него нет сомнений, а если они и есть, то он предпочитает до всего не докапываться, «то вполне можно поддерживать в нем сказочное представление о добрых библейских царях и Санта Клаусе. Это красиво, и дети начинают верить в то, что мечты могут сбываться».

Значение игр и игрушек

Игра – это основной вид деятельности детей. «Человек – самое социальное существо из живущих на Земле, — отмечает академик Хауме Бантула. — А игра представляет собой механизм установления связей между людьми. Мы играем не для того, чтобы установить связи друг с другом, а устанавливаем связи потому, что играем». Когда дети играют с другими детьми или со взрослыми, они учатся жить в человеческом коллективе. Играя, они развивают свои физические возможности и чувства, учатся, сбрасывают напряжение и развлекаются. Поэтому значение игрушек заключается в том, что они являются средством игры. «И не будем забывать, что лучший подарок для детей, когда родители играют с ними, — считает преподаватель Майте Гарайгордобиль. — Главное в игре — взаимодействие и отношения с другим человеком. Именно в этом состоит значение игры и игрушек».

Библейские цари или Санта Клаус

Согласно опросу, проведенному в 2009 году Центром социологических исследований, большинство испанских детей отдают предпочтение трем библейским царям. 53,6% семей получают подарки именно в день Трех царей, 6 января, а 14,4% получают их от Санта Клауса 25 декабря. 24,3% семей открывают подарки в оба дня.

Поскольку я вел себя нехорошо...

…то три царя принесут мне мало подарков». Одно из наиболее частых предупреждений, которые делают детям, состоит в том, что, если не будут себя хорошо вести, то три царя и Санта Клаус узнают об этом и ничего им не подарят. «Я не считаю, что правильно связывать подарки с тем, хорошо или плохо вели себя дети», — утверждает Кристина Рамирес. И не нужно дарить много за хорошие отметки, или мало за плохие. И не надо обделять озорников. «Подарите им сахар, да и то в виде шутки, а вовсе не для того, чтобы наказать, разумеется».

Лидеры продаж

На шесть недель, что длится Рождественская кампания, приходится 75% годового объема продаж игрушек. Как поясняет Хауме Бантула, на прошлое Рождество наибольшим спросом пользовались куклы, настольные игры, видеоигры и наборы «Сделай сам». Кроме того, эксперт по игрушкам указывает на то, что в последние годы наблюдается «возврат к традиционным игрушкам, поскольку родители испытывают ностальгию по тем счастливым часам, которые они провели, играя, скажем, с игрушечным электрическим поездом, и дарят такой же своим детям».

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