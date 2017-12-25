Здесь интересно

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Ну, снегурки, встаньте в ряд!

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ну, снегурки, встаньте в ряд!

M24.ru 25 декабря 2017г., 09:33

Настоящей женщине все подвластно. И парад снегурок, и митинг, а также демонстрация, канкан, клуб, подиум. Cтройными рядами пройдут красавицы по Тверской 26 декабря 2017 года. Парад Снегурочек соберет лучших и самых стойких

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Мероприятие состоится в центре Москвы вечером во вторник, 26 декабря

Каждый, изъявивший желание и стремление к участию в торжественном шествии может это сделать и примерить наряд внучки Деда Мороза

Начало этого долгожданного события в 19:30. Место сбора участниц-снегурочек у памятника Константину Тимирязеву на Тверском бульваре

Чудо-внучки пройдут до Новопушкинского сквера. Их будут сопровождать музыканты и актеры театра "Огненные люди" в новогодних светящихся костюмах

Протяженность парада по времени составит 40 минут

Предполагается, что участницы будут петь, танцевать и фотографироваться

Cнегурочка в лучшем костюме станет обладательницей приза. Если костюма этого сказочного персонажа у дам нет, им выдадут шапочку Снегурочки на старте

Мероприятие проходит в рамках проекта "Путешествие в Рождество"

Он стартовал 22 декабря

Это уже четвертая реализация программы парада и обычно число участников достигает 300 человек

Парад Снегурочек-2017 посвящается столичному театральному мастерству, самым любимым спектаклям, режиссерам-постановщикам и актерам

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