Здесь интересно

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Ну, снегурки, встаньте в ряд!
Настоящей женщине все подвластно. И парад снегурок, и
митинг, а также демонстрация, канкан, клуб, подиум. Cтройными рядами пройдут
красавицы по Тверской 26 декабря 2017 года. Парад Снегурочек соберет лучших и
самых стойких
Мероприятие состоится в центре Москвы вечером во вторник, 26 декабря
Каждый, изъявивший желание и стремление к участию в торжественном шествии может это сделать и примерить наряд внучки Деда Мороза
Начало этого долгожданного события в 19:30. Место сбора
участниц-снегурочек у памятника Константину Тимирязеву на Тверском
бульваре
Чудо-внучки пройдут до Новопушкинского сквера. Их будут сопровождать музыканты и актеры театра "Огненные люди" в новогодних светящихся костюмах
Протяженность парада по времени составит 40 минут
Предполагается, что участницы будут петь, танцевать и фотографироваться
Cнегурочка в лучшем костюме станет обладательницей приза. Если костюма этого сказочного персонажа у дам нет, им выдадут шапочку Снегурочки на старте
Мероприятие проходит в рамках проекта "Путешествие в Рождество"
Он стартовал 22 декабря
Это уже четвертая реализация программы парада и обычно число участников достигает 300 человек
Парад Снегурочек-2017 посвящается столичному театральному мастерству, самым любимым спектаклям, режиссерам-постановщикам и актерам.
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