Автомагистраль

С 08:30 до 15:00 будут полностью перекрыты Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, Васильевская улица и Варварка.

Также в этот день закроют для посещения Московский Кремль, вход на территорию Красной площади и Васильевского спуска.

При этом для посетителей Оружейной палаты и Алмазного фонда проход со стороны Боровицкой башни останется открытым.

Ранее сообщалось, что с 23 декабря 2017 года по 4 января 2018 года пройдет 36 представлений для детей, в том числе 21 бесплатное для 52,5 тысячи гостей, причем 30 тысяч из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе и победители спортивных соревнований. Им вручат 30 тысяч новогодних подарков.

Также с 20 по 29 декабря во всех округах столицы организуют 25 новогодних представлений "Елка префекта", которые бесплатно посетят свыше 13 тысяч детей. Всего в дни зимних школьных каникул в Москве пройдут более 250 новогодних елок для детей, которые, как ожидается, посетят более миллиона человек.

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