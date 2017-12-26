Московская сцена

Спектакль могут посетить все, и взрослые, и дети, желающие окунуться в сказочную атмосферу праздника!

В этом году 29 декабря в 11 часов «Геликон» покажет спектакль для маленьких пациентов Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой. Многие детишки в первый раз посетят настоящий театр и станут участниками новогоднего представления. Все это стало возможным благодаря проекту Правительства Москвы по театротерапии «Потому что ты нужен…», целью которого является социальная адаптация маленьких пациентов.

Это не первое событие проекта «Потому что ты нужен…». В «Геликоне» смело рушат барьеры, ограничивающие жизненное пространство людей с особенностями развития: в этом сезоне десятки людей с нарушениями зрения стали полноценными зрителями спектаклей «Геликон-оперы» благодаря введенной системе тифлокомментирования.

Также хотим поделиться приятной новостью. Участники Клуба «Друзья «Геликон-оперы» бизнесмен Артур Манасян и академик РАН Лейла Адамян приобрели 400 билетов на детские спектакли в подарок для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями. Их благородный поступок послужил примером для многих друзей и зрителей театра: в новогодние праздники детишки получат подарки, приобретенные на собранные друзьями «Геликона» средства.

Также в декабре при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения и личном участии Владимира Аршаковича Петросяна в «Геликон-опере» будет организован специальный показ спектакля «Сон в зимнюю ночь» для детей из многодетных семей города Москвы.

А 5 и 7 января 2018 года геликоновский спектакль «Школа Снегурочек» приедет в гости к маленьким пациентам двух московских больниц, к сожалению, вынужденных провести новогодние праздники в стационаре. Чудесная музыка и мастерство артистов «Геликона» подарят маленьким зрителям радостные эмоции и станут незабываемым событием в их жизни!

В новом 2018 году к проекту театротерапии «Потому что ты нужен…» присоединятся еще четыре московских театра. Давайте творить добро вместе!

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