Образование/Карьера

Незаконные денежные сборы с родителей в школах можно эффективно пресекать, считает руководительница «горячей линии» по поборам в сфере образования в Татарстане Екатерина Матвеева.

Как заявила общественница, для этого нужны активность самих родителей и реакция властей и правоохранителей.

«Основные виды поборов — это требования „взносов“ на оплату уборки помещений, охрану учебных заведений, обеспечение канцтоварами в дошкольных учреждениях, где их должны выдавать бесплатно, а также навязывание платных услуг взамен бесплатных. Родители всегда активно сообщали в надзорные органы о поборах. Но если раньше они это делали анонимно, то теперь они уже увидели, что на анонимное обращение могут смотреть „сквозь пальцы“. Поэтому мы и советуем родителям, чтобы были заявления от них по конкретной ситуации», — рассказала Екатерина Матвеева.

По словам активистки, в случаях, когда проверкой по заявлениям занимаются прокурорские работники, то можно ожидать какой-либо реакции. Если же обращения родителей пересылаются в министерство образования или в его управления, то на круг на этом замыкается.

«Было много регулярных сообщений от родителей из Нижнекамска о том, что там с них требуют оплаты охраны школ. За контроль взялись общественники, члены антикоррупционной комиссии при президенте Татарстана, и, в итоге, на уровне муниципальной власти был издан официальный документ, который предполагал обучение и выплату зарплаты школьным охранникам за счет бюджетных средств. Этот документ мы показали в соседнем Альметьевске — как пример работы соседнего района. В итоге, аналогичное решение принято и в этом городе. А вот в Казани все оказалось непробиваемо. Сколько родители ни жалуются на взимание денег за охрану детсадов и школ, никаких мер не принимается. Более того, эту плату включили в разряд платных услуг в детсадах на сайте госуслуг. Когда родитель открывает счет за родительскую плату за детский сад, то в „платных услугах“ уже стоит „галочка“. Если ее не убрать, то ты автоматически их оплачиваешь», — сказала общественница.

Екатерина Матвеева пояснила, что в ответ на многочисленные обращения и жалобы из прокуратуры Казани приходят «отписки» либо ответов на обращения нет вообще.

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