Новости Москва Инфо

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Нострадамусы-предсказамусы роботизированы
Роботы третьего тысячелетия на основе нейросети получили от разработчиков из США способность предсказывать слова людей.
Ученые из США разработали нейросеть, которая может предсказывать слова людей.
Изобретение работает на основе мемристоров, который хранят данные и выполняют логические операции. Они легко встраиваются в электронные системы и не требуют обучения.
Новая сеть обрабатывает информацию в упрощенном формате. Благодаря этому удается сократить время и работать с часто меняющимися данными.
Ученые считают, что такая нейросеть может быть использована для имитации человеческого мозга. Она улавливает слова и интонации, что позволяет ей закончить предложение быстрее, чем его скажет человек.
Ранее большинство россиян высказались против замены людей роботами. Они считают, что техника не сможет заменить человека на рабочем месте в обозримом будущем..
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