Будем здоровы

Исследователи из немецкого Кельна выяснили, какие виды спорта опаснее всего для потенции.

Ученые из немецкого Кельна выяснили, какие виды спорта отрицательно влияют на мужское здоровье. В черный список попал велоспорт. Исследователи описали несколько случаев, когда у велосипедистов наблюдалось онемение половых органов или импотенция после продолжительных тренировок. Как выяснилось, у них нарушается кровообращение в промежности и ухудшается обмен веществ в соединительной ткани пещеристых тел полового члена.

По той же причине вредными являются верховая езда и катание на мотоцикле.

Ученые посоветовали любителям велосипеда использовать широкие седла, чаще менять позу при езде — например, вставать — и стараться делать перерывы во время катания.

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