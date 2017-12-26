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Будем здоровы

Если Вы еще мужчина, сохраните до кончины...

Если Вы еще мужчина, сохраните до кончины...

www.topnews.ru 26 декабря 2017г., 17:57

Потенцию нужно беречь смолоду по утверждению германских ученых, а не только честь

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Исследователи из немецкого Кельна выяснили, какие виды спорта опаснее всего для потенции.

Ученые из немецкого Кельна выяснили, какие виды спорта отрицательно влияют на мужское здоровье. В черный список попал велоспорт. Исследователи описали несколько случаев, когда у велосипедистов наблюдалось онемение половых органов или импотенция после продолжительных тренировок. Как выяснилось, у них нарушается кровообращение в промежности и ухудшается обмен веществ в соединительной ткани пещеристых тел полового члена.

По той же причине вредными являются верховая езда и катание на мотоцикле.

Ученые посоветовали любителям велосипеда использовать широкие седла, чаще менять позу при езде — например, вставать — и стараться делать перерывы во время катания.

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