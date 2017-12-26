Автомагистраль

В настоящий момент движение в городе сильно затруднено, сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы. В центральной части города до 15 часов в связи с проведением Общероссийской новогодней ёлки перерыты улицы Варварка, Москворецкая ул., Б. Москворецкий мост, пл. Васильевский спуск. Также в городе проводится большое количество детских праздников и различных новогодних мероприятий – передвигается большое количество групп детей – сотрудниками ГИБДД отдается приоритет в движении автобусам с детьми для обеспечения безопасности. Кроме того, местами в Москве идет снег, образовалась гололедица, что также негативно отразилось на дорожно-транспортной обстановке.

Ранее ЦОДД предупреждал, что сегодня, 26 декабря, ожидается самый загруженный день по дорожной обстановке. В последнюю неделю значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок, отмечаются нестабильные погодные условия.

Для того, чтобы заранее спланировать свою поездку Центр организации дорожного движения Правительства Москвы настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом. Вечерний час пик ожидается более продолжительным по времени. Тем, кто поедет на автомобиле, советуем выезжать из города по вылетным магистралям после окончания вечернего часа пик - после 20 часов. Также при ухудшении погодных условий напоминаем автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и манёвров.

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